Gericht

Ehepaar wegen Wiederbetätigung verurteilt

Ein 49-Jähriger und seine 48-jährige Frau sind am Montag in Eisenstadt wegen Wiederbetätigung vor Gericht gestanden. Sie sollen zu Hause im Mittelburgenland in einer Vitrine Gegenstände mit Bezug zum Nationalsozialismus aufbewahrt haben. Die beiden wurden zu bedingten Haftstrafen verurteilt.