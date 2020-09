Commerzialbank

Bankskandal schadet SPÖ laut Umfrage nicht

Keine Spur von politischer Pause in diese Sommer. SPÖ und ÖVP schieben sich gegenseitig die Schuld am Commerzialbank-Skandal in die Schuhe. Die SPÖ Burgenland hat deshalb nun eine repräsentative Umfrage unter den wahlberechtigten Burgenländern in Auftrag gegeben.