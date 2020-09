Klangfrühling erwacht in Stadtschlaining

Mit viel Hingabe und Temperament haben Ferhan & Ferzan Önder den diesjährigen Klangfrühling in Stadtschlaining mit ihrem Konzert in der evangelischen Kirche am Samstagabend eröffnet. Den Auftakt bestimmte Fazil Says Klavierstück „Istanbul“. Say ist nicht nur Komponist, sondern auch Menschenrechtler. In jedem seiner Stücke steckt auch eine Botschaft. „Istanbul“ ist eine musikalische Reise in eine vielfältige Stadt voller Anmut und Schönheit.

„Jedes Mal, wenn wir ein Werk von ihm spielen, sind wir auch selber sehr gebunden und berührt – weil wir mittlerweile schon lange nicht mehr in der Türkei leben und jetzt auch unsere Eltern nicht sehen oder besuchen können. Da gibt es eine große Sehnsucht“, so die beiden Schwestern. Weiters standen Werke von Johann Sebastian Bach und Igor Strawinsky auf dem Programm. Am Ende dankte das Eröffnungspublikum mit „Standing Ovations“.

Durchführung mit Sicherheitsmaßnahmen

Der Klangfrühling in Stadtsschlaining läuft noch bis zum 27. September. Für die Durchführung haben die Veranstalter ein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt: so müssen etwa die Besucherinnen und Besucher mit einem Mund-Nasen-Schutz zu den Veranstaltungen kommen. Für jeden Besucher gibt es einen zugewiesenen Sitzplatz. Das Festival musste außerdem auch auf zwei Orte aufgeteilt werden. Erstmals finden heuer Veranstaltungen im Reduce-Kultursaal Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) statt.

Auf dem Programm stehen heuer unter anderem noch eine Lesung von Adele Neuhauser, in Begleitung des Trios „Edi Nulz“ sowie Konzerte des Akutstik-Duos „Die Strottern“ und von Pianist David Fray, der heuer zum ersten Mal in Stadtschlaining zu Gast ist.