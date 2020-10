Neues Caritas-Lerncafe in Rust

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren. Das neue Lerncafe in Rust hat dreimal wöchentlich geöffnet. Eine fachlich geschulte Person koordiniert die Nachhilfe und Lernbetreuung durch freiwillige Helfer. Die coronabedingten Einschränkungen im Schulunterricht im Frühjahr hätten große Wissenslücken hinterlassen, sagt Caritas-Direktorin Edith Pinter.

Kooperation mit Diakonie und evangelischer Gemeinde

Man wolle helfen und am liebsten in jedem Bezirk – und in diesem Fall habe sich eine gute Kooperation ergeben. Man betreibe das Lerncafe gemeinsam mit der Diakonie Burgenland, beziehungsweise mit der evangelischen Gemeinde Rust, so Pinter. Die Kinder bekommen Hilfe bei den Hausübungen und werden gezielt auf Tests und Schularbeiten vorbereitet.

Am besten sei natürlich die Hilfe vor Ort, aber, wenn es die Situation erfordern würde, könne es durchaus sein, dass man von heute auf morgen auf Distance-Learning umstellen müsse – wie es schon während des Lockdowns gewesen sei. Man habe hier gute Erfahrungen gemacht. „Wir waren in Österreich die ersten, die mit den Lerncafes sofort umgestellt haben und die Kinder über Laptop oder Handy betreut haben“, so Pinter.

Lern-Projekt auf Spenden angewiesen

Voraussetzung für den Besuch des Lerncafes sind ein Aufnahmegespräch, Förderbedarf und eine regelmäßige Teilnahme. Bei der Finanzierung hofft Caritas-Direktorin Edith Pinter auf Spenden. Es sei letztlich die Wirtschaft, die davon profitiere, wenn Kinder positiv abschließen. Man habe hier wirklich gute Ergebnisse vorzuweisen und da wolle man wirklich appellieren an Unternehmen, aber auch an Privatpersonen und Freiwillige, dass man die Lerncafes unterstützt, so Pinter. Lerncafes bietet die Caritas auch in Neusiedl am See, Eisenstadt und Oberwart an.