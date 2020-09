Wirtschaft

Schwere Zeiten für Messeveranstalter

Die für November geplante Genussmesse in Oberwart ist abgesagt. Sie fällt den strengen Corona-Auflagen zum Opfer. Österreichweit werden in diesen Tagen viele Großveranstaltungen abgesagt. In Oberwart hofft man, dass die für Ende Jänner angesetzte Baumesse stattfinden kann.