Landesholding: Liegenfeld neu im Aufsichtsrat

Unter dem Dach der Landesholding Burgenland befinden sich rund 70 Unternehmen. Liegenfeld wird am Dienstag im Zuge der Regierungssitzung als neues Aufsichtsratsmitglied der Holding nominiert. Er war von 2011 bis 2015 Mitglied der burgenländischen Landesregierung und unter anderem für Landwirtschaft und Umwelt zuständig. In dieser Zeit habe er viel Erfahrung gesammelt, die er jetzt als Aufsichtsrat der Landesholding einbringen könne, so Liegenfeld. Er kenne viele Bereiche aus seiner Regierungszeit und habe auch für viele Dinge eine gewisse Verantwortung mitgetragen, daher sei seine neue Aufgabe für ihn sehr interessant.

Liegenfeld ortet Zeichen der Wertschätzung

Liegenfeld kommt aus Donnerskirchen. Der Winzer ist Präsident des Weinbauverbandes. In Zeiten einer SPÖ-Alleinregierung als ausgewiesener ÖVP-Mann Aufsichtsrat in der Landesholding zu werden, sei ein Zeichen der Wertschätzung, so Liegenfeld. Das zeige, dass ein gewisses Vertrauen vonseiten des Landeshauptmanns da sei.

Doskozil: Liegenfeld stellt Burgenland an erste Stelle

Liegenfeld habe als Landesrat bewiesen, dass er ein sehr konstruktiver Politiker sei und beweise das auch jetzt, wenn es um touristische Fragen und Fragen des Weinmarketings gehe, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dazu. Liegenfeld stelle nicht die Politik, sondern das Burgenland an erste Stelle und daher sei diese Entscheidung gefallen. Doskozil ist Aufsichtsratsvorsitzender der Landesholding. Die offizielle Bestellung Liegenfelds findet am 24. September im Zuge der nächsten Aufsichtsratssitzung statt.