Dieter Posch neuer SPÖ-Bezirksvorsitzender

Posch bekam 95 Prozent der Stimmen. „Mit so einem Prozentsatz gewählt zu werden, ist keine Selbstverständlichkeit“, so der neue Bezirksvorsitzende. In seiner neuen Funktion möchte Posch mit seinem Team im Bezirk neu durchstarten: „Es waren ereignisreiche Wochen und Monate, die der Bezirk Mattersburg erleben musste. Es wird jedoch an der Zeit, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu blicken. Es ist viel zu tun und wir sind motiviert, uns den politischen Herausforderungen der Zukunft zu stellen und diese auch zu meistern.“

ORF

Auch Wechsel bei den SPÖ Frauen im Bezirk Mattersburg

Auch bei den SPÖ-Frauen im Bezirk Mattersburg kam es zu einem Wechsel: Inge Posch-Gruska übergab den Vorsitz an Claudia Schlager. Schlager ist Landtagsabgeordnete und SPÖ-Stadträtin in Mattersburg. „Wir werden uns ganz klar für Gleichberechtigung und Gleichstellung einsetzen, um die Lebensbedingungen von Frauen auch weiterhin zu verbessern“, so Schlager.