In Rechnitz (Bezirk Oberwart) kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Der Biker zog sich dabei schwere Blessuren zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ in das Spital in Oberwart geflogen.

Zwischen Steinbrunn und Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt) prallten zwei Autos auf der L217 aufeinander. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.