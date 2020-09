Motocross-Staatsmeisterschaft gestartet

Oberdorf ist die Hausstrecke der Motocross-verrückten Familie Lackner. Seit 2017 finden dort Läufe zur Staatsmeisterschaft statt. Burgenländische Fahrer waren nur in den Nachwuchsklassen zu sehen. In der offenen Klasse dominierte der Oberösterreicher Johannes Klein. Er gewann den zweiten Lauf und wurde im ersten Lauf Zweiter. Klein führt damit die Gesamtwertung an.

In der kubikärmeren Klasse MX2 gewann zweimal der Schwede Isak Gifting. Zwei weitere Veranstaltungen sind in dieser Saison noch geplant. Das erste Rennen nach der Coronavirus-Pause in Oberdorf ging jedenfalls erfolgreich über die Bühne.