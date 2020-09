Was geschah mit detaillierter Anzeige?

Die Kirchengemeinde Forchtenstein war wohl das letzte Opfer des Commerzialbank-Betrugs: Nur einige Tage vor Schließung der Bank wurde das gesamte Barvermögen von rund 250.000 Euro einbezahlt – mehr dazu in Auch Geld von Totem behalten. Dabei hat es seit Anfang Februar detaillierte Hinweise gegeben, wie das Betrugssystem Pucher funktioniert. Bis zum 14.Juli ist allerdings nur wenig passiert.

Die Anzeige liegt dem ORF Burgenland vor und liest sich wie eine Bedienungsanleitung für Bankbetrug. Der Hinweisgeber befürchtete darin sogar, dass die Einlagensicherung schlagend wird. Kernpunkt der Informationen: Geld wird von Pucher aus der Bank genommen und notleidenden Firmen, unter anderem sogar der eines Aufsichtsrates, übergeben. Zum Teil fließt das Geld als Sponsoring an den SVM zurück.

Um die Abgänge auszugleichen, gäbe es hunderte gefälschte Kreditkonten im Wert von insgesamt bis zu 150 Millionen Euro. Die Daten zu mehr als 40 Krediten sind dem Schreiben beigefügt, ebenso wie Fotos der Handakten mit den gefälschten Krediten aus dem Büro Pucher. Auffallend dabei ist, dass viele Kreditnehmer sind Ärzte oder Unternehmer aus dem Großraum Wien. Die Kreditsummen bis zu zwei Millionen Euro wurden bar ausbezahlt. Die Tilgung erfolgt per Erlagschein. All das sei absolut unüblich, heißt es.

Anzeige mit konkreten Fragen und Bitten

Im Schreiben an Korruptionsstaatsanwaltschaft, Finanzmarktaufsicht und Nationalbank formuliert der Hinweisgeber zahlreiche konkrete Fragen und Bitten. „Wir bitten zu untersuchen ob die in der Beilage angeführten Kunden/Aktivposten real sind, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Commerzialbank künstlich Kreditgeschäfte eröffnet, wobei die betreffenden Kreditnehmer keine Kenntnis über diese Positionen haben“, heißt es in der Anzeige.

Das sei laut Anwalt Johannes Wutzlhofer, der nicht nur die Pfarrgemeinde Forchtenstein vertritt, nicht passiert. „Ab diesem Zeitpunkt wissen wir in der Zwischenzeit, hatten die ermittelnden Behörden sehr detaillierte Informationen, wie das System Pucher funktioniert. Es wäre mit relativ einfachen Mitteln und relativ wenig Aufwand möglich gewesen, schon zum damaligen Zeitpunkt einzuschreiten und diese Schäden, die danach entstanden sind, zu verhindern“, so Wutzlhofer.

Angebliche Kreditnehmer telefonisch erreicht

Der ORF Burgenland hat die Probe aufs Exempel gemacht: Innerhalb einer Stunde haben wir fünf angebliche Kreditnehmer telefonisch erreicht. Die Kreditsumme von mehr als zehn Millionen Euro sind frei erfunden. Sie sind von Februar bis Juli von keiner Behörde kontaktiert oder befragt worden. Erst nach der Schließung der Bank hat das Landeskriminalamt festgestellt, dass alle angeführten Kreidte gefälscht sind.

Anwalt Wutzlhofer ist zuversichtlich, dass zumindest für Schäden ab Mitte Februar die Republik aufkommen muss. „Das ist eine Kategorie, wo die Geschädigten einfach darauf bestehen werden, die Schäden auch von den Behörden zu bekommen – für die Teile, die sie nicht von den tatsächlichen Verursachern – den Organen der Bank – bekommen werden. Die Chancen sehen wir in diesem Zusammenhang sehr sehr gut. Ich würde es sarkastisch sogar so ausdrücken: Bei den Fällen wäre es sogar angebracht, dass man ein Entschuldigungsschreiben schicken würde seitens der Finanzprokuratur“, so Anwalt Johannes Wutzlhofer.

Vermeintliche Kreditnehmer am 15.Juli angerufen

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Anzeige jedenfalls im Februar an die FMA weitergereicht. Die FMA hat die Nationalbank verständigt. Die Nationalbank hat drei Wochen später eine Untersuchung eingeleitet und wegen Corona teilweise unterbrochen. Ende April gab es einen Zwischenbericht, wo es um mögliche Probleme bei der Risikoeinschätzung von Krediten ging. Erst am 14. Juli ist der gewaltige Betrug nach der Selbstanzeige Puchers geplatzt, und erst am 15. Juli wurden die mutmaßlich falschen Kreditnehmer erstmals angerufen.