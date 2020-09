Auch Region Neusiedler See gut besucht

Es war zwar nach Nächtigungen gerechnet kein Rekordsommer, doch am Neusiedler See waren der Juli und August touristisch erfolgreicher als gedacht. Besonders die Neusiedler-See-Card mit ihren Gratisleistungen für Nächtigungsgäste habe sich für die Region bezahlt gemacht, sagte der Geschäftsführer des Neusiedler See Tourismus, Stefan Schindler. Ausgehend von den Erwartungen im April sei man sehr zufrieden, was den Individualtourismus in der Region betreffe. Der Juni habe schon stark begonnen und man habe dann im Sommer gemerkt, dass besonders Outdoor-Aktivitäten und Genuss stark ziehen. Man hoffe, dass sich dieser Trend dann im Herbst fortsetzen werde.

ORF

Gols: Gäste aus Österreich, BRD und der Schweiz

In der Seegemeinde Gols ist das Weinkulturhaus mit Weinkeller und Spezialitätenshop samt Touristeninformation erste Anlaufstelle. Der Sommer sei so arbeitsreich wie kaum je zuvor gewesen, sagte Leiterin Andrea Seidl. Es sei viel mehr los gewesen als im letzten Jahr und man sei darüber sehr froh und dankbar dafür. Der typische Gast in Gols kam heuer aus Österreich, aus Deutschland und – sonst selten zu sehen – aus der Schweiz. Diese Besucherinnen und Besucher haben im Sommer viel Geld ausgegeben und den Verlust aus dem Frühling zum Teil wieder wettgemacht.

ORF

Hochzeitsgeschäft läuft wieder an

Zu 80 Prozent – und damit vergleichsweise gut ausgelastet – war in diesem Sommer zum Beispiel das Landhotel Birkenhof in Gols. Das Geschäft mit Seminar- und Hochzeitsgästen sei aber nach wie vor nicht richtig angelaufen, sagte Hotelier Roland Beck. Man habe in der Regel von April bis Oktober jeden Samstag eine Hochzeit, diese seien natürlich im April und Mai komplett ausgefallen und auch im Juni und Juli seien sie ausgefallen. Bei den Hochzeiten laufe das Geschäft langsam wieder an, doch die Firmen seien mit Seminaren noch sehr zurückhaltend.

Was den Herbst betrifft, hofft der Neusiedler See Tourismus auf eine neuerliche positive Überraschung. Geplant sind viele Coronavirus-konforme Veranstaltungen im Freien – dazu muss aber das Wetter mitspielen.