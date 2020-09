Commerzialbank: Fahrplan für U-Ausschuss steht

Dunst sagte, die Geschädigten im Commerzialbank-Skandal hätten Aufklärung verdient, diese solle der U-Ausschuss auch liefern. Es gehe dabei nicht um ein Gerichtsverfahren. Sie richtet an alle Parteien den Aufruf, den Ausschuss nicht zu einer Polit-Show verkommen zu lassen. Sie sei sich nach vielen Gesprächen mit der Opposition sicher, dass sich alle Fraktionen dieser Verantwortung bewusst seien und an der Aufklärung kompetent mitarbeiten werden, so die Landtagspräsidentin.

Noch im September soll die erste Arbeitssitzung des U-Ausschusses stattfinden. Im Oktober wird der Arbeitsplan festgelegt, danach kann der Ausschuss erstmals Auskunftspersonen laden. Dunst rechnet damit, dass der Ausschuss ein oder zwei Mal wöchentlich tagen wird.

Dunst übernimmt Vorsitz

Gemäß der neuen Verfahrensordnung wird die Landtagspräsidentin selbst den Vorsitz des U-Ausschusses führen. Dunst sieht sich dafür als die richtige Person, die diese Aufgabe objektiv und unabhängig wahrnehmen werde. Zur Seite bekommt sie eine oder einen Verfahrensrichter und einen oder eine Verfahrensanwältin samt Stellvertreter. Wer diese Aufgaben wahrnehmen wird, steht noch nicht fest, eine Liste mit möglichen Kandidatinnen wird erst erstellt. Richtervereinigung und Rechtsanwaltskammer seien bereits aufgefordert, Vorschläge zu erteilen, so Dunst.

Den eigentlichen U-Ausschuss bilden die Parteien je nach Stärke im Landtag, mit insgesamt neun Mitgliedern, plus neun Ersatzmitgliedern. Die SPÖ hat als Fraktionsführer ihren Landesgeschäftsführer Roland Fürst nominiert, die ÖVP ihren Klubobmann Markus Ulram. Für die FPÖ wird Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig im Ausschuss sitzen, für die Grünen Klubobfrau Regina Petrik.