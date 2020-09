Zehn Neuinfektionen im Burgenland

140 Neuinfektionen wurden aus Wien vermeldet, 61 aus Triol und 46 aus Niederösterreich. 33 Fälle wurden in Oberösterreich, 24 in der Steiermark und eben zehn im Burgenland registriert. Die verbleibenden 13 Fälle verteilen sich auf die Bundesländer Vorarlberg (acht), Kärnten (drei) und Salzburg (zwei).

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind mit den zehn Neuinfektionen nun im Burgenland aktuell 50 Personen an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der Genesenen steigt auf 445. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt nun 506. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 301 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Im Spital wird derzeit eine an Covid-19 erkrankte Person isoliert auf der Intensivstation behandelt.

Öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde

Die Gesundheitsbehörde starteteeinen Öffentlichen Aufruf: Personen, die am Freitag, 28. August, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr beim Heurigen Schwarz in Forchtenstein waren, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Eine Person, die sich am Freitag beim Heurigen aufhielt, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Bei Auftreten von Symptomen sollen sich Betroffene umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450 wenden, dabei auf ihren Besuch beim Heurigen in Forchtenstein zum fraglichen Zeitraum hinweisen und sich an die weiteren Anweisungen halten. Die behördlichen Abklärungen laufen indes weiter. Seitens des Heurigen werden alle erforderlichen Schutzmaßnahmen vorbildlich eingehalten.