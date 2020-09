Sobotka besuchte Jüdisches Museum

Im Jahr 2019 gab es laut Antisemitismusbericht österreichweit 550 antisemitische und antizionistische Vorfälle. Eine Zahl die seit Jahren kontinuierlich ansteigt – mit einer Dunkelziffer, die wohl weit höher ist. Antisemitismus sei europaweit auf dem Vormarsch, auch in Österreich, so Sobotka. Vor allem Hass im Netz nehme immer mehr zu. In Österreich gebe es zehn Prozent manifesten Antisemitismus und 30 Prozent latenten, so der Nationalratspräsident. Dem möchte man seitens der Politik entgegentreten. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kündigte dazu eine nationale Strategie gegen Antisemitismus an, die im Herbst präsentiert werden soll. Ab 2021 soll es im Bundeskanzleramt auch eine entsprechende Stabsstelle geben.

ORF

Recht auf Pass für Nachfahren von NS-Opfern

Seit 1. September haben während des Zweiten Weltkrieges vertriebene jüdische Opfer des NS-Regimes und deren Nachkommen die Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Im Moment gebe es dazu eine Flut an Anfragen, sagte dazu der Direktor des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt, Johannes Reiss. „Weil es hier oft darum geht, Wohnadressen und Geburtsnachweise festzustellen usw., wo wir dann versuchen, behilflich zu sein“, so Reiss.

Wie viele Anträge erwartet werden, lässt sich nur schwer schätzen. Die britische Tageszeitung „The Guadrian“ geht jedenfalls alleine in Großbritannien von rund 200.000 NS-Opfer-Nachfahren aus, die Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft hätten.