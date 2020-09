Prominent besetztes Dartturnier

Mensur Suljovic versprühte auch auf der kleinen Dart-Bühne in Eisenstadt gute Laune. „The Gentle“ – wie er sich selbst nennt – erntete beim Eröffnungsturnier im neuen Dartklub große Aufmerksamkeit. Für die Nummer 14 der Weltrangliste ist es ein Besuch in seiner einstigen sportlichen Heimat und ein Wiedersehen mit alten Kollegen.

Die Konkurrenz für Suljovic in Eisenstadt konnte sich sehen lassen. Ein internationaler Gast war zum Beispiel Boris Krcmar. Der Kroate zählt – wie auch Suljovic – zu den besten E-Dart-Spielern der Welt. Und gewannt an diesem Abend den Einzel-Bewerb. Im Doppel konnte sich wiederum Mensur Suljovic durchsetzen. Beide Top-Stars holten damit in Eisenstadt einen Titel.

ORF

„Der Stellenwert von dem Turnier ist sehr hoch. Ich bin seit 28 Jahren dem Dart-Sport verbunden und seit 13 Jahren der Präsident des österreichischen Verbandes. Hier in Eisenstadt nehmen Spieler teil, die normalerweise bei der Europameisterschaft oder dem Europacup heuer mitgespielt hätten“, so Dart-Präsident Alfred Söls.

Mehr als 100 Teilnehmer

Mehr als 100 Dart-Begeisterte nahmen beim Eröffnungsturnier in Eisenstadt teil und ließen sich die Chance nicht nehmen, gemeinsam mit Mensur Suljovic und anderen Profi-Spielern auf einer Bühne zu stehen. Burgenlands Nummer eins Michael Rastovic ging in Eisenstadt leer aus. Der Fokus liegt aber auf den kommenden Wochenden: denn im September geht es für alle Dart-Profis wieder mit den internationalen Turnieren weiter.