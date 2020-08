Verkehr

Pkw gegen Mauer – 56-jährige Lenkerin starb

Im Burgenland ist es am Freitag zu einer Serie schwerer Verkehrsunfälle gekommen. Zwei Personen wurden verletzt – eine 56-Jährige Frau ist nach einem Unfall in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) gestorben.