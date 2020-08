Ermittlungen gegen Ollersdorfer Bürgermeister eingestellt

Wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Nachfrage des ORF Burgenland am Mittwoch bestätigte, wurden die Ermittlungen gegen Strobl eingestellt. Die Vorwürfe gegen den Bürgermeister haben sich laut der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.

58 Vorzugsstimmen sollen bei der Landtagswahl in Ollersdorf (Bezirk Güssing) falsch zugeordnet geworden sein. Statt Christian Illedits (SPÖ) sollen die Vorzugsstimmen Daniela Winkler (SPÖ) zugeschrieben worden sein. Strobl betonte im Jänner, dass es sich dabei um einen Irrtum handle, man habe sich beim Übertrag in der Zeile geirrt. Der Fehler sei behoben wurden und das richtige Ergebnis der Wahlbehörde zugegangen – mehr dazu in Verwirrung um Vorzugsstimmenauszählung.