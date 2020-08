Chronik

Windpark in Andau wird erweitert

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) ist am Mittwoch der Spatenstich für die Erweiterung des größten burgenländischen Windparks erfolgt. Mit zwei weiteren Windrädern wird der Park auf 40 Windkraftanlagen ausgebaut. Der Windpark Andau steht im Eigentum der Energie Burgenland.