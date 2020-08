Burgenland seit sechs Monaten im CoV-Modus

Als die ersten Coronavirus-Fälle im Burgenland auftraten, informierte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes darüber bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Eine vierköpfige Familie aus der Slowakei wurde am Tag davor – am 6. März – positiv getestet. Die Mutter steckte sich auf einem Kongress in den USA an. Die Familie wurde in ihrem Ferienhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) isoliert.

Hamsterkäufe, Maskenpflicht und Co.

Ab diesem Zeitpunkt stiegen die Zahlen im Burgenland beinahe täglich. Mit den steigenden Coronavirus-Zahlen stiegen auch die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Maskenpflicht kam, Schulen wurden geschlossen und die Regierung kündigte den Lockdown ab dem 16. März an. Die Folge waren Hamsterkäufe, leere Straßen und verwaiste Plätze – Bilder an die sich wahrscheinlich noch jeder gut erinnern kann. Ebenso wie an die Bilder der kilometerlangen Staus, die sich tagelang auf der Ostautobahn – quer durch das Nordburgenland – bis zur ungarischen Grenze bei Nickelsdorf wälzten. Ein Großteil der Arbeitnehmer wurden ins Homeoffice oder in Kurzarbeit geschickt – viele Menschen verloren in dieser Zeit ihre Jobs.

Anfang April Infizierten-Höchststand im Burgenland

Am 20. März wurde im Burgenland der erste Coronavirus-Todesfall registriert – ein 73-jähriger Mann, der auf der Intensivstation im Krankenhaus Oberpullendorf behandelt wurde. Den Höchststand an aktiven Coronavirus-Erkrankten gab es im Burgenland am 5. April mit 178. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Zahl der Erkrankten im Burgenland kontinuierlich weniger. Ab Mitte April wurde in mehreren Schritten auch das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder hochgefahren.

Ab dem 15. Juni fiel die Maskenpflicht in den meisten Bereichen. Am 18. Juni gab es im Burgenland nur mehr drei aktive Coronavirus-Infizierte. Dieser Zustand hielt aber nicht lange an – die Zahlen stiegen wieder deutlich. Ab dem 24. Juli hieß es deshalb: Maske wieder auf – vorwiegend in Geschäften des täglichen Bedarfs. Aktuell gibt es im Burgenland 33 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind – die mit Abstand wenigsten im Bundesländervergleich. Von Montag auf Dienstag gab es zwei Neuinfektionen.