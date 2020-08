Im Burgenland werden bereits seit Mitte März intensive gesundheitsbehördliche Grenzkontrollen durchgeführt. Seit Anfang August wurden im Burgenland an den 68 burgenländischen Grenzübergängen zu Ungarn, der Slowakei und Slowenien von den Angehörigen des Bundesheeres im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörden mehr als eine Million Gesundheitschecks durchgeführt, informierte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland am Mittwoch.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesamtsdirektor Ronald Reiter bedankten sich unisono: „Die Bezirksverwaltungsbehörden und das Bundesheer sind hier unermüdlich im Einsatz, um die Gesundheitschecks gleichzeitig gründlich und reibungslos durchzuführen. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei, die die grenzpolizeilichen Kontrollen durchführt, funktioniert einwandfrei. Das alles ist angesichts der großen Anzahl an Grenzübergängen im Burgenland eine gewaltige Leistung“.

Fieberkontrolle und Reiseformulare

Bei den gesundheitsbehördlichen Grenzkontrollen werden bei den Einreisenden Fieberkontrollen gemacht und nach einer Checkliste alle erforderlichen Dokumente, wie Gesundheitsatteste und PCR-Tests, kontrolliert. Außerdem werden die Ein- und Durchreiseformulare ausgehändigt, die alle Ein- bzw. Durchreisenden auszufüllen haben, um registriert zu werden. „Durch die noch weiter intensivierten Kontrollen kam es kurzzeitig zu Wartezeiten an den Grenzübergängen“, so der Koordinationsstab. An den Grenzen werden die gesundheitsbehördlichen Kontrollen vom Bundesheer vollzogen – derzeit sind 67 Personen dafür abgestellt.

Reiserückkehrer: 3 Personen positiv getestet

Auch die Gratistestungen von ReiserückkehrerInnen, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien zurückgekehrt sind, laufen auf Hochtouren. Bis Mittwochmittag wurden 473 Beprobungen von Personen mit Kroatienbezug, die sich über die kostenlose Gesundheitshotline 1450 gemeldet haben, durchgeführt. Davon wurden bisher drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Noch bis Freitag können sich Personen, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien zurückgekehrt sind, unter der kostenlosen Gesundheitshotline 1450 melden und sich nach Vereinbarung gratis beproben lassen – entweder in einer der sieben Drive-In-Stationen im Burgenland, oder durch eines der Testteams des Roten Kreuzes.

Zahl der aktuell Erkrankten auf 19 gestiegen

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 19 Personen an COVID-19 erkrankt – darunter sind drei Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen steigt auf 411. Daher beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland nun 441. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 116 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Im Spital wird derzeit eine an COVID-19 erkrankte Person isoliert behandelt.