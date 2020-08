Coronavirus

Große Nachfrage nach CoV-Tests

Eine genaue Zahl wieviele Burgenländerinnen und Burgenländer in Kroatien auf Urlaub waren, gibt es nicht. Es melden sich jedoch viele Reiserückkehrer derzeit für einen Corona-Test an. Wer in den vergangenen zehn Tagen in Kroatien war kann einen Gratis-Test machen. Das Rote Kreuz hat in allen Bezirken eine Drive-In-Station errichtet.