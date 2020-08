Chronik

Jugendliche bei Kirtagsbesuch verletzt

Eine Auseinandersetzung beim Kirtag in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat in der Nacht auf Sonntag mit mehreren verletzten Jugendlichen geendet. Laut Polizei sollen die Opfer mit einer Schreckschusspistole angeschossen worden sein. Ein Verdächtiger wurde am Sonntagvormittag bereits einvernommen, der zweite Verdächtige wurde am Nachmittag ausgeforscht.