Gleichenfeier für Riesen-Möbellager

In der neuen Lagerhalle XXXLutz könnte man Lkws stapeln – vom Boden bis zur Decke sind es 14 Meter. Dabei entspricht diese riesige Halle nur einem Viertel des Gebäudes. Die gesamte Gebäudefläche ist so groß wie 17 Fußballfelder.

„Die Bruttogeschossfläche dieses ersten Projektes – dieser ersten Baustufe – beträgt zirka 120.000 Quadratmeter. Es ist aufgeteilt in zweigeschossige Hallen und in Hallen mit einer Höhe von 14 Metern, die mit Regalen bestückt werden, wo Ware eingelagert wird“, so Bauleiter Alois Knauseder.

Idealer Standort

Der Standort sei für XXXLutz ideal, sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Das Lager in Zurndorf biete ein Tor zum Osten – 200 Filialen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Serbien und Rumänien werden von hier aus beliefert.

Das Burgenland habe sich schon während der Standortsuche hervorgetan und unter den Kandidaten am schnellsten reagiert. Für den Landeshauptmann ist es ein gutes Zeichen, dass sich XXXLutz dazu entschlossen hat, ein so großes Lager in Österreich zu errichten.

120 Mitarbeiter nach Fertigstellung

„Ich glaube, der Bezirk Neusiedl am See dokumentiert ja auch, dass es möglich ist ein Natura 2000 Gebiet, Wirtschaftsstandort, Tourismusstandort und Lebensqualität zu vereinen, damit man hier nicht nur gut leben, sondern auch arbeiten kann“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Umweltschützer hatten allerdings Widerstand gegen das Bauprojekt geleistet. Letztendlich sind sie allerdings vor Gericht unterlegen. Nach der Fertigstellung Ende des Jahres sollen in dem neuen Zentrallager 120 Menschen beschäftigt werden, davon zwölf Lehrlinge.