Leitner folgt Schneemann in Kurbetrieb

Andreas Leitner wurde noch Mittwochabend vom elfköpfigen Aufsichtsrat als interimistischer Vorstandsdirektor bestimmt und zwar einstimmig. Dazu sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kurbad Tatzmannsdorf AG, Helmut Löffler, gegenüber dem ORF Burgenland: „Wenn ich mir seinen Lebenslauf anschaue, seinen Ruf, seine Art, wie er mit Leuten umgeht, ich bin persönlich ein Fan von Teamarbeit, und ich glaube, das kann er ganz hervorragend.“

Offizielle Ausschreibung in kommenden Wochen

Andreas Leitner war jahrelang als Basketballer und Manager bei den Oberwart Gunners aktiv, außerdem war er Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Löffler hat Leitner in den vergangenen Monaten bereits für einzelne Projekte mit der Kurbad Tatzmannsdorf AG zusammengearbeitet – nun übernimmt er interimistisch die Leitung der Kurbetriebs. In den kommenden Wochen soll die offizielle Ausschreibung für den Posten erfolgen: „Wir werden schauen, dass wir in den nächsten Wochen eine Ausschreibung starten, die auch nach Ausschreibungsgesetz erforderlich ist und hoffentlich bis Ende des Jahres eine endgültige Entscheidung treffen können.“

Wer Leonhard Schneemann als Vorstandsdirektor der Kurbad AG langfristig nachfolgen wird, soll bis spätestens Jänner kommenden Jahres feststehen.

ÖVP: „Nächster Doskozil-Postenschacher“

Kritik an dieser interimistischen Personalentscheidung kam am Donnerstag von der ÖVP. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas ortet den nächsten „Doskozil-Postenschacher“ und hinterfragt Leitners Qualifikation als Vorstand der Kurbad AG.