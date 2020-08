Commerzialbank: Hilfe für Mitarbeiter

71 ehemalige Mitarbeiter der Commerzialbank wurden nach dem Auffliegen des Bankenskandals zur Kündigung angemeldet. Seit dem 17. Juli sind sie im Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice AMS vorgemerkt. Einen Betriebsrat hat es in der Commerzialbank nicht gegeben.

Zwei Beratungstermine bei AK

Daher informiert die Arbeiterkammer Burgenland am Mittwoch die ehemaligen Commerzialbank-Mitarbeiter über die Rechte und Pflichten. Sie bekommen seitens der Arbeiterkammer Unterstützung bei der Anmeldung ihrer Ansprüche beim Insolvenzentgeldfonds. Um einen Ansturm in Zeiten des Coronavirus zu vermeiden gibt es zwei Beratungstermine, einen am Vormittag und einen am Nachmittag. Die Mitarbeiter sind zum Teil bereits seit der Gründung in den 1990er Jahren in der Commerzialbank tätig gewesen.