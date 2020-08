Mattersburg: Neuer Verein für SVM-Nachwuchs

Der neue Verein heißt Mattersburger Sportverein 2020, kurz MSV 2020. Vorstandsvorsitzender ist der Mattersburger Manfred Strodl, Geschäftsführer der Firma MS Bau. Weitere Vorstandsmitglieder sind Martin Deischler, Richard Vogler und Michael Harrer. Der Verein wurde gegründet, damit die Nachwuchsmannschaften weiter bestehen bleiben können und die laut Strodl, etwa 140 Kinder weiterhin trainieren und ab Herbst auch wieder spielen können.

Verein für 140 Nachwuchskicker

Der Konkursantrag vom SV Mattersburg bedeutete nicht nur das Aus vom Bundesliga Team und den Amateuren, sondern auch von den Nachwuchsteams, daher wurde so rasch wie möglich für die Nachwuchskicker der neue Verein gegründet. Bei der BH Mattersburg wurde bereits am Montag ein Antrag zur Gründung des Vereins eingereicht, am Mittwoch Abend wird es eine erste Info-Veranstaltung zum neuen Verein für Interessierte, Eltern und Kinder geben.