Kindermusiktheater: Preis für Mörbisch

Seit 2018 gibt es beim Festival am Neusiedler See eine eigene für Kinder adaptierte Fassung der Operette. Intendant Peter Edelmann sehe sich durch die Auszeichnung bestätigt, eigene Kinderoperetten-Fassungen bei den Seefestspielen Mörbisch zu spielen. Dadurch würde das Interesse für Operette von klein auf gefördert, so der Intendant.

Der Sonderpreis für die besten Jugend- und Kindermusiktheaterproduktion wurde dieses Jahr beim Österreichischen Musiktheaterpreis zum ersten Mal verliehen.

ORF

Für Kinder verständlich

Neben den Solistinnen und Solisten trat auch ein Erzähler auf, verkörpert von Gernot Kranner, der die Operette für Kinder umgeschrieben hat.

Ihm war es ein Anliegen, dass das Stück für Kinder verständlich, spannend und kurzweilig ist und interaktiv bleibt. „Die Kinder machen sehr viel mit, singen mit, tanzen mit, musizieren mit Luftinstrumenten – ein ganzes Orchester haben wir dort“, sagte Kranner 2019.