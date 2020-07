„SoKo-Commerz“ ermittelt

Zehn Mitarbeiter der Landespolizeidirektion mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich von Bankdelikten bilden die Sonderkommission. Sie untersuchten laut Landespolizeidirektion schon in der Vergangenheit alle im Burgenland angefallenen Malversationen im Bankensektor und waren zum Teil zur Unterstützung des Bundeskriminalamtes in Wien tätig.

Spezialisten unterstützen Kernteam

Das zehnköpfige Kernteam soll im Hinblick auf die jeweiligen Ermittlungssachverhalte mit zusätzlichen Spezialisten der Landespolizeidirektion Burgenland anlassbezogen erweitert werden. Bisher wurden in der Causa Commerzialbank mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt – mehr dazu in Pucher befragt und Hausdurchsuchungen. Diese werden nun – als erste Tätigkeit der SOKO – ausgewertet.

Die Aufarbeitung dieses komplexen Falles werde mit Sicherheit mehrere Monate in Anspruch nehmen, so die Landespolizeidirektion. Sie erfolge in enger und guter Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Staatskommissär und dessen Spezialistenteam. Über den Ermittlungsstand gibt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft keine Auskunft. Ex-Bank-Chef Martin Pucher und seine Co-Vorstandsdirektorin sind der Bilanzfälschung verdächtig.