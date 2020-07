Persönliche Bestzeiten für Grabowski

Grabwoski konnte dieses Jahr auch vor der Coronavirus-Pause wegen einer Erkältung keinen Wettkampf bestreiten, daher war das Vier-Nationen-Turnier in Budapest ihr erster internationaler Wettbewerb heuer. Sie war damit sehr zufrieden.

In ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken hat Grabwoski ein Olympiaticket für Tokio 2021 fix. In Budapest schwamm sie über 200 Meter 2:10,71 Minuten – das sind 65 Hundertstel über ihrer Bestzeit. Diesbezüglich müsse sie sagen, dass sie damit zufrieden sei, sich aber mehr erhofft hätte. Sie hoffe jetzt, dass es bei den Starts in Graz besser werde. Am kommenden Samstag beginnen die Österreichischen Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz.