Mehrere Feuerwehreinsätze im Land

Die Schwimmerin ist am Neusiedler See von einem Boot angefahren worden und wurde dabei schwer verletzt. Die Frau sei mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie im Schockraum behandelt wurde, berichtete eine Sprecherin der Landessicherheitszentrale.

Stadtfeuerwehr Purbach

In Tauchen, einem Ortsteil der Gemeinde Mariasdorf (Bezirk Oberwart), ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw ist von der Straße abgekommen, die Autolenkerin wurde dabei schwer verletzt. In den Gemeinden Podersdorf, Frauenkirchen und Neusiedl mussten die Feuerwehren nach einem Unwetter Keller auspumpen. Außerdem mussten Feuerwehrleute ein brennendes Boot bei Weiden (Bezirk Neusiedl am See) löschen, der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.