Chronik

Mehrere Verletzte bei Unfällen

Am Mittwoch ist es im Burgenland zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Im Ortsgebiet von Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) wurden zwei Radfahrerinnen leicht verletzt. Auf der S31, Höhe Eisenstadt, wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.