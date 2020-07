Coronavirus-Tests im Tourismus angelaufen

Die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen und das Seehotel in Rust waren die ersten Hotels im Burgenland, in denen jeweils ein Teil der Belegschaft getestet wurde. Mitarbeiter eines Wiener Labors nahmen die Tests direkt in den Hotels vor. Jener Teil des Personals, der gerade frei hatte, wurde nicht getestet. Da werde es auf die Agentur ankommen, dass sie dementsprechend flexibel seien und an einem Standort mehrere Testungen machen, sagte der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Hannes Anton: „Also nicht nur einen Tag anbieten, sondern wirklich konzentriert dann schauen, dass man mehrere Betriebe anspricht und an mehreren Tagen vor Ort ist.“

Zeichen für Gäste

Wirklich sinnvoll ist die Aktion allerdings nur, wenn sich ein Großteil des Hotelpersonals regelmäßig und in engen Zeitintervallen testen lässt. Der Test sei eine Momentaufnahme, das könne am nächsten Tag schon wieder ganz anders ausschauen, so Anton. Doch es sei wichtig, das Zeichen zu setzen, dass sich die Tourismusbetriebe mit ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Es gehe darum, dem Gast zu signalisieren, dass man alles Menschenmögliche tue, um Ansteckungen hintanzuhalten.

Bisher 1.500 Anmeldungen für Tests

Auch die Belegschaft des Hotels Larimar in Stegersbach werde an der Testaktion teilnehmen, kündigte Direktor Johann Haberl an. Man habe 120 Mitarbeiter und führe gerade Gespräche. Wenn jemand sich nicht testen lassen wolle, müsse er nicht, aber man wünsche es schon, dass alle mitmachen. Das Interesse sei groß, so Haberl. Generell halte man strenge Abstands-, Masken- und Hygieneregeln ein, betonte der Hoteldirektor. Burgenlandweit sind bisher rund 1.500 Hotel-Mitarbeiter für die Tests angemeldet – die Tourismusverbände setzen auf Information und hoffen, dass der Anteil steigen wird.