Chronik

Mutter soll Sohn verletzt haben

Die Mutter eines Neunjährigen soll am Donnerstag im Bezirk Eisenstadt ihrem Sohn mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Die Polizei bestätigte am Samstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Die Frau leidet an Psychosen. Der Zustand des Kindes ist stabil.