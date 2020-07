Commerzialbank: Hotlines und Tipps

Am Mittwochvormittag richtete das Land Burgenland eine Hotline für betroffene Privat und Geschäftskunden der Privatbank Commerzialbank ein. An die folgenden Nummern können sich Kundinnen und Kunden wenden:

057600-2465 für Private

059010-210 WiBuG-Hotline für Wirtschaft

Pensionisten: umgehend Pensionsversicherungsanstalt kontaktieren

Betroffen vom Aus der Commerzialbank sind auch tausende Pensionistinnen und Pensionisten. Helmut Bieler, Präsident des burgenländischen Pensionisten-Verbandes, rät allen Pensionsbeziehern, die ihr Konto bei der Commerzialbank haben, umgehend mit dem Servicecenter der Pensionsversicherungsanstalt unter der Rufnummer 05/0303 in Verbindung zu treten. Dort soll entweder eine neue Kontonummer für die Überweisung angegeben werden, oder wenn noch kein neues Konto vorhanden ist, beantragt werden, dass die August-Pension bar ausbezahlt wird. Dies sollte sofort, also heute oder morgen, passieren, sonst werde die Augustpension auf das Konto bei der Commerzialbank überwiesen, so Bieler.

AK: Ruhe bewahren und abwarten

Seit Mittwochfrüh laufen die Telefone in der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer Burgenland heiß. Die Filialen sind geschlossen, E-Banking funktioniert nicht mehr, sämtliche Bankkarten werden abgelehnt. Die Kundinnen und Kunden sind verunsichert. AK-Konsumentenschutzexpertin Judith Palme-Leeb riet nun dazu, Ruhe zu bewahren. „Man kann momentan nichts machen, weil ja momentan die Geschäfte zu haben und keine Überweisungen gemacht werden können. Ansonsten, das Geld ist nicht weg, das bekomme ich früher oder später wieder. Deswegen würde ich einmal zur Ruhe raten.“

Privatkunden bis zu gewissem Betrag abgesichert

Man müsse die weitere Entwicklung abwarten. Im Insolvenzfall sind Privatkunden bis zu einem gewissen Betrag in jedem Fall abgesichert, sagte die Expertin. „Sparkonten, Girokonten, Pensionskonten sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro abgesichert und Wertpapiere bis zu einem Betrag von 20.000 Euro.“

Geringere Chance bei höheren Beträgen

Beträge, die über diese Einlagensicherung hinausgehen, müssen als Forderung im Insolvenzverfahren eingebracht werden – die Chancen dieses Geld nochmal zu bekommen sind aber gering, sagte Palme-Leeb. „An und für sich werden diese Forderungen im Insolvenzverfahren leider nicht sehr gut bedient. Weil ja alle Gläubiger, die sich anmelden, von dem was da ist befriedigt werden und oft kommt es eben nur zu Quoten von zehn Prozent. Also wenn ich dann noch einmal eine Forderung von 100.000 Euro hätte, würde ich ungefähr 10.000 Euro kriegen. Aber das ist eben von Insolvenzverfahren zu Insolvenzverfahren verschieden und da muss eben vor Gericht festgestellt werden, was ich bekommen.“

Für Kunden gilt es nun einmal abzuwarten wie sich die Situation in den nächsten Stunden weiter entwickelt.