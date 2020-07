Bisher 7.500 CoV-Screening-Tests durchgeführt

Seit Beginn der Screenings wurde im Burgenland damit erst ein Coronavirus-Fall registriert. Das positive Testergebnis war in den mittlerweile abgeschlossenen ersten beiden Phasen der Screening-Testungen gemeldet worden. Getestet wurde dabei insbesondere in Altenwohn- und Pflegeheimen, Krankenanstalten, der Hauskrankenpflege und Rettungsdiensten sowie bei niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten und ihrem Ordinationspersonal. In der dritten Phase wird nun in Grundversorgungseinrichtungen mit mehr als 20 Personen, bei Zivildienern der Rettungsdienste und stichprobenartig erneut in Altenwohn- und Pflegeheimen getestet.

Zahl der CoV-Infizierten auf 20 gesunken

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 20 Personen an Covid-19 erkrankt, das ist eine Person weniger als am Sonntag. 340 Personen sind unterdessen genesen. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus des Landes stehen derzeit im Burgenland 141 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, das sind um sieben Personen mehr als gestern. Im Spital wird derzeit eine am Coronavirus erkrankte Person behandelt. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Burgenland liegt bei 371.