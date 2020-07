Lifestyle

30. Weinkönigin gekürt

In Eisenstadt wurde am Montag die neue burgenländische Weinkönigin gekürt. Vier junge Frauen aus den Bezirken Neusiedl und Eisenstadt-Umgebung hatten sich angemeldet, drei stellten sich am Montag den kritischen Fragen einer Fachjury. Die Wahl fiel auf die 19-jährige Susanne Riepl aus Gols (Bezirk Neusiedl am See).