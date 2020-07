Erstes Distanz-Theater in Oberwart

„Bleib mir vom Leibe! – Sagenhafte Übergriffe im Zeichen mangelnder Distanz“ heißt das Stück, das am 13. August im Stadtpark von Oberwart uraufgeführt wird. Schriftsteller und Theatermacher Peter Wagner ist davon überzeugt, dass jede Krise vor allem für die Kunst- und Kulturszene Chancen für neue Ideen und kreative Projekte biete. So entstand durch die Coronavirus-Krise das erste österreichische Distanz-Theater.

Riesenpuppen als Hauptakteure

Gespielt wird das Stück von Riesenpuppen, die zwischen dreieinhalb und vier Meter groß sind. Der Abstand zwischen den Puppen und den Darstellern wird im vorgeschriebenen Ausmaß gewahrt und liefert zugleich das gültige Spielmuster, so Autor und Regisseur Peter Wagner. „Man kann nachmessen, diese Plattformen auf denen die Puppen stehen sind genau 1,50 mal 1,50 Meter, also die Puppen können sich gar nicht so nahe kommen. Ich bin sehr gespannt, wie sehr es uns gelingt, tatsächlich Distanz auch für uns zu leben.“

Texte von fünf Autoren

Neben Peter Wagner haben für das Distanz-Theater weitere fünf Autorinnen und Autoren Texte geschrieben – nämlich Petra Ganglbauer, Sophie Reyer, Katharina Tiwald, Konstantin Vlasich und Siegmund Kleinl. Das Distanz-Theater ist eine Produktion der Theaterinitiative Burgenland mit dem Offenen Haus Oberwart. Das Budget beträgt 75.000 Euro. Finanziert wird die Produktion vom Offenen Haus Oberwart, dem Land Burgenland, dem Bund und der Stadt Oberwart.

Eintrittspreis wählt man selbst

Der Eintritt funktioniert nach dem Prinzip „pay as you wish“, sagte Produktionsleiter Alfred Masal. „Man wählt den Eintrittspreis selbst, denn es gibt sicherlich mehr Leute, die arbeitslos sind oder in Kurzarbeit. Die zweite Geschichte war, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt im Freien sind und anfangen zu kassieren und einen Zaun aufstellen, das nimmt dem Ganzen den Flair, den es hätte.“ Premiere ist am 13. August im Stadtpark von Oberwart. Außerdem wird das Stück auch in der Cselley Mühle in Oslip, der Kuga in Großwarasdorf, in Wien und Klagenfurt aufgeführt.