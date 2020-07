Wein- und Genusstage Eisenstadt abgesagt

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber die Stadt und der Verein seien sich ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst, sagte Michael Freismutz, Obmann des Vereins zur Förderung von Kultur, Tourismus und Wirtschaft in Eisenstadt. Man habe mit Sicherheitsexperten und Covid19-Beauftragten gesprochen, um das Fest doch in irgendeiner Form stattfinden lassen zu können, das wären aber dann nicht mehr die Wein- und Genusstage gewesen, die die Eisenstädter Bevölkerung kennen und lieben würde, so Freismuth. Angesichts steigender Zahlen und stregen behördlichen Auflagen für Veranstaltungen sei es nicht möglich ein derartiges Weinfest durchzuführen, so Freismuth.

Stadt Eisenstadt

Krönung der Weinkönigin muss verschoben werden

Damit muss auch die Krönung der Weinkönigin auf einen anderen Zeitpunkt verschoben werden. Genauere Details wurden aber noch nicht genannt. Im Zuge der Absage wurde auch der Termin für das nächste Jahr bereits bekannt gegeben. 2021 sollen die Eisenstädter Wein- und Genusstage von 25. bis 29. August stattfinden. Bis auf Weiteres möchte die Landeshauptstadt auf Großveranstaltungen verzichten.

Konzertreihe „Music in the City“ wird verlängert

Man wolle aber sowohl der Bevölkerung als auch den Gästen dennoch ein entsprechendes Programm bieten, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Daher wird die Open-Air-Konzertreihe „Music in the City“ in und rund um die Innenstadt bis Ende September verlängert. Das sei ein corona-freundliches Veranstaltungsformat, das eine perfekte Basis biete und großen Anklang finde, so Steiner. Die Konzertreihe findet immer donnerstags statt. Die Detailplanungen für die Ausweitung würden bereits auf Hochtouren laufen.