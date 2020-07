Landwirtschaft

SPÖ-Bauern: Forderungen an Bund

Die aktuelle Situation und die Zukunftschancen der kleinstrukturierten Landwirtschaftsbetriebe standen am Freitag im Mittelpunkt einer Veranstaltung der SPÖ-Bauern in Sigless (Bezirk Mattersburg). Die roten Bauern haben dabei auch zahlreiche Forderungen an die Bundesregierung präsentiert.