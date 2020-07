Chronik

Hausbesitzerin überraschte Einbrecher

Eine Burgenländerin hat am Mittwoch einen Einbrecher in ihrem Wohnhaus in Wiesen (Bezirk Mattersburg) überrascht. Der Mann stahl Bargeld und flüchtete als er die Stimme der Hausbesitzerin hörte. Die Polizei bittet um Hinweise.