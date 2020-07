Tennis: Pichler bei neuer Turnierserie

Beim ersten Stop dieser Challenge-Series-Turniere in Neudörfl lief es für den 24-jährigen Osliper gut. Pichler gewann seine beiden ersten Spiele und steht damit im Viertelfinale gegen Philipp Bachmaier. Den 23-jährigen Niederösterreicher kennt David Pichler gut.

„Mit ihm habe ich schon eine Zeit lang gemeinsam trainiert. Er hat sich in letzter Zeit auch verbessert und hat ein Turnier in Kärnten gewonnen und dort auch gute Spieler geschlagen“, so Pichler.

Für Spieler, die international starten

Der Sieger des Viertelfinalspiels am Mittwoch bestreitet dann am selben Tag auch noch das Halbfinale. Die Challenge-Series-Turnierreihe steigt an vier verschiedenen Orten, teilnehmen dürfen nur Spielerinnen und Spieler die für Österreich auch bei internationalen Turnieren starten. Pichler begrüßt diese Serie und wird an allen Turnieren teilnehmen.

„Für einen Spieler ist es natürlich super, dass es eine neue Serie gibt vom ÖTV – weil es momentan nicht so viele Turniere gibt. So haben wir die Möglichkeit uns zu messen“ so Pichler. Die weiteren Stationen der Tennis Challenge Series nach Neudörfl sind Vogau, Wels und Wien.