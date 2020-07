Doskozil tourt bei der SPD in Deutschland

Die ersten Termine haben Hans Peter Doskozil und sein Team am Mittwochnachmittag in Berlin. Nach einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ ist ein Treffen mit einigen Vertretern der Berliner SPD geplant. Es freue ihn, dass sein sozialdemokratischer Weg auch in Deutschland auf Interesse stoße, so Doskozil. Generell gehe es aber darum, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicke und sich andere Ideen und Zugänge anhöre. Da liegt nichts näher, als nach Deutschland zu fahren und die Kollegen und Freunde der SPD zu besuchen.

Doskozil sieht Parallele zu SPÖ

Die SPD ist in Deutschland der Junior-Partner einer Regierungskoalition mit der CDU/CSU. Sie kämpft bundesweit seit Jahren gegen einen Abwärtstrend. Doskozil sieht Parallelen zur SPÖ: „Das gleiche Probleme vor dem wir bundesweit stehen sind die Umfragewerte – sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das hat mit Glaubwürdigkeit, mit der inhaltlichen Ausrichtung der Politik und mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun, die in Deutschland dieselben sind wie in Österreich.“

Doskozil sitzt hinterm Steuer

Eine weitere Station ist Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, wo im September die Kommunalwahlen stattfinden. Die Umfragewerte für die SPD sind dort derzeit nicht gerade berauschend. Der Abschluss der Tour ist in Stuttgart. Bei der Fahrt durch Deutschland wird Doskozil übrigens selbst hinterm Steuer sitzen. Er sei ein leidenschaftlicher Autofahrer und daher sei das für ihn keine Belastung, so der Landeshauptmann: „Wahrscheinlich wird’s für die Beifahrer eher eine Belastung sein.“