Unterfrauenhaid: Brutaler Raubüberfall

Um die Ermittlungen der Polizei nicht zu gefährden, war die Staatsanwaltschaft sehr zurückhaltend, was Auskünfte in diesem Fall anbelangt. Es werde in alle Richtungen ermittelt, auch in Richtung Raubüberfall. Ein Mann Mitte 70 sei im Bezirk Oberpullendorf schwer verletzt bei seinem Nachbarn aufgetaucht. Er liege auf der Intensivstation und konnte noch nicht einvernommen werden, so Staatsanwalt Roland Koch. Mehr ist derzeit von Seiten der Behörden nicht zu erfahren.

Die Kronen Zeitung schreibt, dass der Mann in seinem Haus in Unterfrauenhaid niedergeschlagen worden sei. Er habe Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, habe sich noch zum Nachbarhaus geschleppt und sei dort blutüberströmt zusammengebrochen. Wann die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind und offizielle Informationen an die Medien herausgegeben werden, ist noch nicht absehbar. Der Pensionist liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses und konnte bisher nicht befragt werden.