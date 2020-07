Chronik

Burgenlands Bevölkerung wächst langsam

Österreichs Bevölkerung wächst – das geht aus der aktuellen Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria für das Jahr 2019 hervor. Derzeit leben mehr als 8,9 Millionen Menschen in Österreich, das ist ein Plus von knapp 0,5 Prozent. Im Burgenland fällt das Plus mit 0,34 Prozent etwas niedriger aus.