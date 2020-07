AK: So viele Beratungen wie noch nie

Die Arbeiterkammer führte 12.674 Beratungen von 16. März bis Ende Mai durch. Es sei die größte Beratungsoffensive in der Geschichte der AK Burgenland gewesen, so AK-Direktor Thomas Lehner. Die meisten Anfragen gab es zum Thema Kurzarbeit. Am Höhepunkt der Krise waren rund 30.000 Mitglieder der burgenländischen Arbeiterkammer in Kurzarbeit. Auf Platz zwei der Themenliste folgten arbeitsrechtliche Fragen und Fragen zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Auch das Thema Kündigungen beschäftigte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Allein in den ersten drei Wochen der Krise gab es dazu rund 2.500 Anfragen bei der AK Burgenland.

ORF

AK: Nicht nur in Krisenzeiten auf Sozialpartnerschaft setzen

Wegen der Coronavirus-Sicherheitsbestimmungen wurde hauptsächlich telefonisch und per E-Mail beraten. „Unsere Expertinnen und Experten haben in der Krise mehr als doppelt so viele E-Mail-Anfragen beantwortet als im gesamten Kalenderjahr 2019 – das ist also beispielhaft für die gesamte Situation“, so Lehner. Die Bewältigung der Krise ist für AK-Präsident Gerhard Michalitsch auf das rasche Reagieren der Sozialpartner zurückzuführen. Man fordere von der Bundesregierung aber, dass Sozialpartnerschaft nicht nur in der Krise gefragt sei, sondern dass der Weg des Miteinanders auch weiter fortgesetzt werde.

Das gemeinsam entwickelte Modell der Coronavirus-Kurzarbeit habe viele Arbeitsplätze abgesichert, sagte Michalitsch. Man wisse, dass auf dem Höhepunkt der Kurzarbeit 1,3 Millionen Menschen durch dieses Modell in Österreich vor Arbeitslosigkeit geschützt worden seien. Im Burgenland seien es 30.000 gewesen. Rund 3.000 burgenländische Unternehmen hoben die Kurzarbeit mittlerweile wieder auf, 500 suchten um Verlängerung an.