Chronik

Chlorgasaustritt in Therme Lutzmannsburg

Im Bezirk Oberpullendorf hat es in der Nacht auf Montag für die Feuerwehr Großalarm gegeben. Aufgrund eines technischen Defektes war in einem Technikraum der Therme Lutzmannsburg eine unbekannte Menge an Chlorgas ausgetreten.