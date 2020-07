Auftakt zum Kammermusikfest Lockenhaus

Einige Künstlerinnen und Künstler können aufgrund einiger Reisebeschränkungen nicht kommen. In vielen Konzerten wird jedenfalls Beethovens Musik erklingen, dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 250. Mal jährt. Das Kammermusikfest Lockenhaus steht dieses Mal unter dem Motto "..inniger..". Das Wort „inniger“ entlehnte Nicolas Altstaedt aus einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, in dem dieser Ludwig van Beethoven beschrieben hat.

„Gerade in einem Jahr 2020 scheinen wir noch nicht begriffen zu haben, in was für eine Zukunft uns das führt, war mir das – inniger – in Punkto Achtsamkeit und Wachsamkeit am Wichtigsten. Es gibt, glaube ich, keine Musik, die so eine Universalität beanspruchen kann, wie die von Beethoven“, so Altstaedt.

Gidon Kremer kehrt zurück

Vor 39 Jahren gründete der Geiger Gidon Kremer das Kammermusikfest Lockenhaus und er leitete es bis 2011 auch. Diesen Sommer kehrt er nach Lockenhaus zurück. Gidon Kremer und Nicolas Altstaedt werden am Montag, 6. Juli, gemeinsam ein Konzertprogramm spielen und zwar zweimal hintereinander, damit das Publikum den nötigen Abstand halten kann.

Gemeinsam musizieren

Lockenhaus, das bedeutet, dass Musikerinnen und Musiker in lockerer Stimmung gemeinsam musizieren und das Publikum auf ihrer musikalischen Reise mitnehmen. Gefragt sind Flexibilität und Mut zum Risiko. Denn, es gibt zwar ein Programm in groben Zügen, aber genau fixiert wird es erst während der Proben in Lockenhaus. „80 bis 90 Prozent sind vorher abgesprochen, aber es gibt immer kleine Lücken und immer die Freiheit Programme umzuändern“, so Altstaedt.

Insgesamt sind 24 Konzerte geplant und zwar in der Pfarrkirche, auf Burg Lockenhaus und erstmals auch Outdoor im Schlossgarten. Beim Konzert am Freitagabend wird Nicolas Altstaedt in der Pfarrkirche Lockenhaus Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello spielen.