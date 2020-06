Neuer Primar im Krankenhaus Oberwart

Ringhofer war bisher Oberarzt an der Abteilung für Radiologie in Oberwart und ist bereits seit 1997 Arzt der KRAGES. Sein Ziel sei es, der Bevölkerung eine moderne Radiologie auf hohem Niveau zu bieten, so der neue Primar. Eine enge Zusammenarbeit, sowohl mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten als auch mit den verschiedenen Abteilungen in den Spitälern, solle eine optimale Patientenversorgung ergeben.

Ringhofer wurde 1966 in Hartberg geboren und verbrachte seine Kindheit in Rohrbach an der Lafnitz. Er besuchte das Gymnasium Oberschützen, aus dieser Zeit stammt seine Verbundenheit mit dem Burgenland. Nach dem Medizinstudium in Graz begann er 1997 die Ausbildung zum Facharzt für Radiologie im Krankenhaus Oberwart, die er 2003 beendete. Seitdem ist er als Oberarzt im Krankenhaus Oberwart tätig beziehungsweise nach der Fusion der radiologischen Abteilungen Güssing, Oberwart und Oberpullendorf im Radiologieverbund Burgenland Mitte-Süd.