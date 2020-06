Kulturgala mit Weltstar im Publikum

Im Haydnsaal, wo sonst 650 Menschen Platz finden, durften diesmal nur knapp 100 Gäste hinein. Sie erlebten einen Abend unter dem Motto „Festivalsommer Neusiedler See“. Das Janoska Ensemble eröffnete die künstlerische Reise durch das Burgenland.

Weitere mediale Stationen waren etwa die Schlossspiele Kobersdorf mit Wolfgang Böck und Wolf Bachofner, das Lisztfestival Raiding mit Eduard und Johannes Kutrowatz und die Seefestspiele Mörbisch mit Julia Koci und Paul Schweinester.

Impressionen von der Kulturgala

Yusif: „Wie ein Wunder“

Herbstgold-Intendant und Geiger Julian Rachlin würdigte den Jahresregenten Ludwig van Beethoven, der 2020 seinen 250. Geburtstag feiern würde. Sopranistin Martina Serafin und Tenor Yusif Eyvazov ließen ahnen, was das Publikum nächstes Jahr bei der Oper im Steinbruch bei Puccinis Turandot erwartet. Nach der langen Pause wieder auf der Bühne zu stehen, sei wie ein Wunder, so der Tenor.

Begeisterte Netrebko

Auch Eyvazovs Frau, Operndiva Anna Netrebko, ließ sich dieses Wunder nicht entgehen: „Es war ein wunderschönes Konzert in diesem großartigen Schloss – so viele großartige Künstler, ich bin glücklich, dass ich wieder Musik hören konnte.“ Die komplette Kulturgala können Sie in der ORF-TVthek online nachsehen und -hören – mehr dazu in Erlebnis Bühne.

Programm des Kultursommers im Burgenland:

Auch wenn die großen Festivals heuer nicht wie geplant über die Bühne gehen können, der Sommer im Burgenland hat dennoch kulturell noch einiges zu bieten. Von 2. Juli bis 11. Juli steht das Kammermusikfest Lockenhaus unter dem Motto "..inniger…". Es wird wegen der Coronavirus-Krise auch auf einer Videowall im Park des Schlosses Esterhazy Lockenhaus übertragen.

Am 10. und 11. Juli präsentiert Intendant Wolfgang Böck anstelle der abgesagten Schlossspiele in Kobersdorf unter dem Titel „Böck to the roots“ ein „Best of Strizzilieder“ mit Adi Hirschal und eine Lesung. In Kittsee findet von 24. Juli bis 2. August das Sommerfestival statt. Gespielt wird heuer vor der vergrößerten Publikumstribüne die Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauß. Der Festivalsommer Jennersdorf „jOPERA“ hat seine Hauptproduktion „Die lustige Witwe“ zwar auf 2021 verlegt, bietet dafür aber Konzerte (25. Juli, 29. August) und Kabarett (8. August) an.

Auf der Seebühne Mörbisch ersetzen ein Open-Air-Kino und Artistikshows ab 7. August die Seefestspiele. Auf der Burg Güssing ist von 7. bis 22. August das Musical „Footloose“ zu sehen. Das Klavierduo Johannes und Eduard Kutrowatz spielt am 14. August im Lisztzentrum Raiding ein Benefizkonzert. Den beliebten Picknick-Konzerten in Eisenstadt kann das Coronavirus nichts anhaben – sie finden am 15. und 16. August statt.