Bullinarium: Erlebniswelt zum Thema Rind

Das Herzstück des Bullinariums ist ein Restaurant, in dem die Gäste aus verschiedenen Varianten von Steaks auswählen können. Davor lagert das Fleisch bis zum richtigen Zeitpunkt der Verarbeitung in einer Reifekammer. Es stammt von Rindern, die der Tierarzt und Landwirt Christoph Haller am Ortsrand von Markt Allhau hält.

Lokal als Bindeglied zwischen Lebensmittel und Kunde

Als Futter bekommen die Tiere hauptsächlich Gras und Heu von den umliegenden Lafnitzwiesen. Das tut den Tieren gut und sorgt für eine hohe Fleischqualität, sagt Christoph Haller. Mit dem Bullinarium vermarktet er nun das Fleisch der Tiere, die er bisher verkauft hat, nun selbst. „Wir haben als Landwirte komplett vergessen, dass wir Kontakt zu unsere Kunden halten sollen und dass wir Produkte und Lebensmittel erzeugen sollen, die von den Kunden gewünscht und auch gekauft werden. Somit ist das Bullinarium das Bindeglied zwischen dem Rindfleisch und dem Kunden“, so Haller.

Unterstützt wird Christoph Haller von seiner Stieftochter Sabrina Lopez und ihrem Mann Mateo. Er ist ein aus Spanien stammender Spitzenkoch, auch sie hat international Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Als Kunden des Bullinariums wollen sie Gäste aus der Region, aber auch aus Wien und Graz ansprechen. Im Untergeschoss des Bullinariums erfahren die Gäste alles Wissenswerte zum Thema Rind. Im Shop können sie Fleisch, aber auch andere Delikatessen aus der Region kaufen. Christoph Haller hat in das Bullinarium insgesamt sieben Millionen Euro investiert.